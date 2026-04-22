ЕС вернется к теме санкций против руководства Грузии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Грузия «не демонстрирует никаких признаков разворота от демократического отката». По ее словам, в ЕС «сохраняется общий настрой» на введение персональных санкций против представителей грузинского правительства. К этой теме объединение вернется после того, как к странам присоединятся новые правительства двух членов ЕС — Венгрии и Болгарии.

Кая Каллас

Кая Каллас заявила, что последние политические процессы могут придать вопросу Грузии новый импульс внутри Евросоюза: «необходимо больше взаимодействовать с грузинским народом, в том числе за пределами Тбилиси, и показать людям, что ЕС присутствует и приходит с добрыми намерениями». «Однако при этом мы должны направлять очень четкие сигналы правительству Грузии о том, что курс, которому они следуют, не соответствует европейским ценностям»,— сказала дипломат журналистам после встречи послов ЕС.

6 марта вступило в силу решение ЕС об отмене безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. При этом инициатива о персональных санкциях против членов правящей партии «Грузинская мечта» прежде блокировалась уходящим правительством Венгрии.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об односторонней приостановке до 2028 года переговоров с Брюсселем по вступлению страны в ЕС. Это решение вызвало массовые протесты и ожесточенные столкновения в Тбилиси. На этом фоне ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил финансовую помощь государственным институтам. 4 ноября прошлого года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было констатировано: «от статуса кандидата в ЕС у Грузии осталось только название».

Георгий Двали, Тбилиси