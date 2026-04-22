Новости города

«Галс-Девелопмент» получил разрешение на строительство бизнес-центра «Адмирал» класса А в 300-х метрах от станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии, Московского центрального диаметра и Люблинско-Дмитровской линии. Проект станет первым офисным объектом в кластере «Южный порт». Общая площадь комплекса составит 97 тыс. кв. м. На этажах с 32-го по 44-й предусмотрены террасы с панорамными видами на Москву. «Офисные помещения в бизнес-центре будут передаваться арендаторам с готовой отделкой в формате fit out. Это позволит существенно сократить сроки въезда и начать работу сразу после заключения договора, без дополнительных временных и финансовых затрат на ремонт», — комментирует Светлана Мазур, директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс-Девелопмент».

Через пять лет доля свободных офисов на московском рынке может вырасти почти в три раза, до 15%. В ближайшие пять лет девелоперы намерены ввести 8 млн кв. м офисных пространств. больше половины проектов расположено в «неделовых» локациях между Третьим транспортным кольцом и МКАД, пишет “Ъ”.

Летняя навигация по Москве-реке откроется 24 апреля парадом судов. Участвовать классические теплоходы, регулярное электросудно и прогулочное судно гибридного типа «Стрельна».