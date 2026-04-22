Бывшему главе космического центра имени Хруничева заочно дали семь лет

Московский суд заочно приговорил к семи годам Андрея Калиновского, бывшего гендиректора космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Его признали виновным по делу с ущербом 393,5 млн руб. Данные судебных материалов передает «РИА Новости».

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно решению суда, Андрей Калиновский заключил невыгодные для космического центра договоры поставок с ООО «Сандвик», а также обеспечивал его победу в конкурсных процедурах. Организации, в частности, договорились о поставке твердосплавного инструмента и инструментальной оснастки. Суд постановил, что необходимости в замене этих инструментов не было, производство продукции не увеличилось, производительность оборудования не изменилась, а прибыль организации от его замены не выросла. Новый инструмент, указано в материалах, критиковали сотрудники, а некоторые позиции имели признаки фальсификации.

По словам начальника одного из отделов, Андрей Калиновский требовал заключить договор с «Сандвиком», а затраты на покупку инструмента необоснованно выросли в три-пять раз. Как утверждает сотрудник, гендиректор называл оборудование фирмы «самым лучшим в мире» и утверждал, что им нужно заменить имеющиеся устройства.

Суд взыскал с осужденного в доход государства ущерб в 393,5 млн руб. Андрей Калиновский, который занимал должность гендиректора центра в 2014-2017 годах, был объявлен в международный розыск, на его имущество наложили арест.