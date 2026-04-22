Совбез России предупредил о спаде экономики Армении в случае выхода из ЕАЭС

Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к сокращению ВВП страны на 15,1% и росту инфляции на 14,3%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, в таком случае вырастут расходы на грузоперевозки, сократятся инвестиции, а «о льготных поставках энергоносителей Еревану придется забыть».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Шевцов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«При этом не исключено, что результаты превысят ожидания и социально-экономические потери Армении от разрыва с ЕАЭС окажутся еще выше»,— обратил внимание Алексей Шевцов, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза России (цитата по «Интерфаксу»). «В то же время другие страны ЕАЭС не испытают значительных отрицательных последствий — потери составят сотые доли процента»,— добавил он.

Армения в 2025 году приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин заявил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно — «вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера». Армянский премьер говорил, что выбор будет сделан, когда возникнет такая необходимость.

Лусине Баласян