Минпросвещения поддержало идею об удалении оскорбляющих педагогов видео
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об удалении из интернета видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов. По мнению министра, такие публикации «наносят ущерб авторитету профессии учителя», а также «создают опасную модель поведения» для подростков.
Сергей Кравцов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Речь идет о видео в соцсетях, где школьники унижают учителей ради просмотров. Господин Кравцов утверждает, что эти ролики «становятся частью целенаправленных провокаций». Также их якобы используют для вовлечения молодежи в «деструктивные информационные кампании».
«Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых»,— уверен Сергей Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).
Вячеслав Володин говорил, что оскорбительные видео об учителях в соцсетях могут привести к серьезным последствиям для школьников, родителей и самих учителей. Он призвал руководство соцсетей своевременно реагировать на появление подобного контента и удалять его. В Заксобрании Санкт-Петербурга предлагали за оскорбление учителей отправлять под арест.