Депутат ЗакСа Петербурга предложил отправлять под арест за оскорбление учителей

Алексей Зинчук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, считает, что следует ужесточить наказание за оскорбление учителей. Нарушителю может грозить административный арест на 15 суток, следует из опубликованного на сайте городского парламента законопроекта.

Медики и педагоги нередко сталкиваются с агрессией и насилием. Люди позволяют себе оскорблять этих специалистов в публичных местах или в социальных сетях. В связи с этим парламентарий считает, что необходимо принять изменения в КоАП РФ.

Господин Зинчук разработал законопроект, согласно которому предлагается выписывать обидчику штраф в размере от 5000 до 15 тыс. рублей или арестовывать на срок до 15 суток. Действующее законодательство предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей за оскорбление без выделения особых категорий.

«Оскорбления в публичных местах или в социальных сетях только усугубляют подобные ситуации и могут стать причиной физического или психологического давления на данных специалистов. Принятие закона об усилении ответственности за оскорбления позволит ужесточить наказания за такие действия и создать более безопасную рабочую среду»,— говорится в пояснительной записке к инициативе.

Татьяна Титаева