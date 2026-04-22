В Сызрани из-за трагедии с обрушением части дома отменены массовые мероприятия

В Сызрани отменены массовые мероприятия, сообщили в городской администрации.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели»,— говорится в сообщении.

Информацию о новых датах будут публиковать организаторы мероприятий.

На этой неделе в городе планировала выступить популярная в 2000-х группа «Фактор 2». На странице клуба, где ожидался концерт, пока нет информации об отмене мероприятия.

Сегодня, 22 апреля, Сызрань атаковали не менее 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Обрушилась часть четырехэтажного дома на ул. Астраханской. Из-под завалов извлекли тела женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта.

Сабрина Самедова