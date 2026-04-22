РКН прокомментировал блокировку сервиса для помощи диабетикам во «ВКонтакте»

Роскомнадзор (РКН) направил соцсети «ВКонтакте» уведомление о блокировке раздела для помощи больным диабетом в группе «Нюра Шарикова l Сахарный диабет» 19 марта. В нем размещалась информация о торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, сказали в ведомстве.

«Ведомство не принимало меры по ограничению доступа ко всей группе "Нюра Шарикова l Сахарный диабет", она доступна. Информацию о том, почему материалы на странице были признаны запрещенными, следует уточнить у Росздравнадзора»,— пояснили ТАСС в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор — технический оператор Единого реестра запрещенной информации и действует на основании решений уполномоченных органов.

У группы «Нюра Шарикова l Сахарный диабет» во «ВКонтакте» 32,4 тыс. подписчиков. Автор блога публикует рекомендации для больных диабетом — советы по поддержанию нормального уровня сахара в крови, обзоры медицинских устройств и другую информацию. В сообществе был раздел «Отдам инсулин», где пользователи могли безвозмездно обмениваться инсулином, глюкометрами, инсулиновыми иглами и всем, что им «не подошло или оказалось не нужно».

«Продажи в этом разделе с момента его создания были строго запрещены и пресекались. За нарушения применялась блокировка»,— написала владелец сообщества Анна Шарикова в посте в группе. 14 апреля госпожа Шарикова обратилась к администрации «ВКонтакте» по поводу блокировки раздела. 20 апреля техподдержка ответила, что контент был удален по запросу государственного органа, и восстановить его не получится, рассказала автор блога.

«Обсуждение было удалено по требованию Роскомнадзора на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 18.03.2026. Для разъяснения ситуации, пожалуйста, обратитесь в то ведомство, от которого поступила блокировка материала»,— приводит Анна Шарикова сообщение администрации «ВКонтакте». В Росздравнадзоре решение не комментировали.