Мастер участка ПАО «Россети Сибирь» ответит в суде за взятки от майнеров

Прокуратура отдала под суд мастера участка Березовского РЭС ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Он обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ), рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, согласно версии следствия, в период с 2021-го по 2023 год обвиняемый получил от местных предпринимателей взятки на сумму 2 млн рублей. Деньги передавались за сокрытие неисправностей приборов учета, беспрепятственный допуск в эксплуатацию устройств с кустарными модификациями, занижающими расход энергии на 95%, а также за непроведение проверок на объектах для майнинга.

Следствие установило, что в результате незаконных действий электроэнергия потреблялась без надлежащего учета, что причинило ущерб ресурсоснабжающей организации.

Илья Николаев