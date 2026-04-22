«Шахта Лапичевская» оспорила лицензии на недра

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск кемеровского ООО «Шахта Лапичевская» и признал незаконными решения Федерального агентства по недропользованию РФ («Роснедра») о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензиям шахты на участки «Петровский» и «Шахта Лапичевская-2».

Как отмечено в решении суда, со стороны «Роснедр» не было представлено доказательств систематических нарушений «Лапичевской» условий пользования недрами. Кроме того, агентство уклонилось от рассмотрения и согласования представленной шахтой обновленной проектной документации.

В качестве довода для отзыва лицензий «Роснедра» сослались на нарушения требований по рациональному использованию и охране недр в соответствии с п. 6 ст. 20 закона «О недрах». Арбитражный суд в своем решении указал: «Данное основание не применяется, когда работы по добыче полезных ископаемых еще не начались», как в случае с «Лапичевской».

ООО «Шахта Лапичевская» (принадлежит кипрской фирме Langfeld Enterprises Ltd) располагает 11,4 млн т запасов угля марок СС и КСН на участке «Петровский» и 14,3 млн т марок Г и КСН на участке «Шахта Лапичевская-2». Первый раз «Роснедра» досрочно отозвали лицензию на участок «Шахта Лапичевская-2» в декабре 2019 года, но в июне 2020 года московский арбитраж признал это решение незаконным.

Игорь Лавренков, Кемерово