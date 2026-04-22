На севере Среднего Урала изменили расписание автобусов для стыковки с поездами

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области скорректировало расписание межмуниципальных автобусов на севере области. Обновленный график начнет действовать с 24 апреля. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, изменения направлены на синхронизацию автобусных рейсов с пригородными поездами.

В частности, автобусы №100 (Карпинск — Краснотурьинск) и №104 (Краснотурьинск — Серов) состыкованы с поездом №7088 Серов — Екатеринбург. Пассажиры смогут выехать из Карпинска в 13:35 и прибыть на вокзал Серова к отправлению поезда в 16:09.

С обратного поезда №7089 Екатеринбург — Серов (отправление в 6:35) также можно будет пересесть на автобусы до Краснотурьинска и Карпинска, в том числе на автобус № 509Б (Екатеринбург – Карпинск).

Также синхронизированы автобусные маршруты с поездами направления Екатеринбург — Бокситы. Автобус №509Б (Карпинск — Екатеринбург) будет отправляться в 1:30 с возможностью пересадки на поезд №7076 Бокситы — Екатеринбург (отправление в 2:12) в Краснотурьинске. В обратном направлении с поезда №7073 (Екатеринбург — Бокситы) прибытием в 22:43 в Краснотурьинск предусмотрена пересадка на автобус №100 до Карпинска.

Для автобусных маршрутов №104 и №509Б ввели дополнительную остановку «Серов ЖДВ». Кроме того, изменено время отправления автобуса №509Д: из Екатеринбурга — с 6:56 на 7:10, из Серова — с 12:28 на 13:00.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 23 апреля изменится схема движения трех автобусов из-за строительных работ на улице Юрия Исламова.

Полина Бабинцева