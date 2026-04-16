В Екатеринбурге с 23 апреля три автобусных маршрута изменят схему движения

Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроют движение транспорта по путепроводу на улице Юрия Исламова с 23 апреля по 1 августа. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с продолжением строительства самой улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На время закрытия путепровода изменится схема движения общественного транспорта:

Маршрут № 06 в направлении остановки «Институт связи» будет следовать через пункты: Малогородская (Карасьеозерский – 2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК Новый ВИЗ) – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля.

Маршруты № 49 и №84 от остановки «СТЦ МЕГА» будут следовать по улицам: Металлургов – дублер улицы Металлургов – далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 16 апреля изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов — № 51, 56 и 67.

Полина Бабинцева