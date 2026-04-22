В Воронеже вернулись к проектированию подстанции «скорой» в Центральном районе

Министерство строительства Воронежской области начало искать подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ и подготовки рабочей документации по реконструкции подстанции скорой помощи на улице Бурденко в Центральном районе Воронежа. Начальная цена контракта составляет 33,7 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Провести инженерные изыскания, археологическое обследование участка, а также обмерные работы и обследование имеющихся строительных конструкций следует до 1 октября этого года. Завершить разработку документации необходимо до 25 декабря. В этот срок включены согласование документов и прохождение госэкспертизы.

Работы профинансируют из областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 мая. Итоги аукциона подведут 13 мая.

Подрядчика для строительства подстанции воронежские власти искали с 2021-го. Весной того года контракт за 265,9 млн руб. получила воронежская ремонтно-строительная компания «Панорама». Однако осенью власти расторгли соглашение из-за отставания от графика. Компания успела выполнить работы на 31,7 млн. Вторым подрядчиком в апреле 2023-го стало ООО «Кристалл» Араика Казаряна. Контракт стоил 285,7 млн руб. В ноябре того же года министерство расторгло его в одностороннем порядке, так как подрядчик не выполнил работы. Третьим на объект зашло московское ООО «Строй-проект» в июне 2024-го. Фирма согласилась достроить подстанцию за 408 млн руб. Завершить работы планировали до конца 2025 года, но в октябре контракт расторгли в одностороннем порядке из-за просрочки и ненадлежащего исполнения условий подрядчиком. К тому моменту «Строй-проекту» перечислили 122,6 млн руб.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Воронежской области отказал «Строй-проекту» по иску к региональному минстрою на 92,4 млн руб. Фирма требовала обязать заказчика принять выполненные работы путем подписания акта и справки об их стоимости.

Денис Данилов