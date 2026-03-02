Подрядчику из Москвы отказали в требовании почти 100 млн у воронежского минстроя

Арбитражный суд Воронежской области отказал в иске столичному ООО «Строй-проект» к региональному министерству строительства в споре за подряд на строительство подстанции скорой помощи. Сумма требований — 92,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Причины отказа не раскрываются. На прошлой неделе ООО «Строй-проект» заявило ходатайство о назначении экспертизы. В документах уточняется, что компания обратилась в суд, чтобы обязать принять выполненные работы путем подписания акта о приемке и справки о стоимости выполненных работ. Третьим лицом по делу проходило бюджетное учреждение Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства». Судя по всему, компания отстаивала сделанные работы в рамках одного из контрактов.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж также рассматривает другой один иск с участием сторон, где воронежский минстрой требует с АО «Русский народный банк» 122,6 млн руб. (третье лицо — «Строй-проект»). По данным сервиса Rusprofile, между ведомством и компанией был заключен контракт на строительство подстанции скорой помощи в Центральном районе Воронежа. Объект должен был объединить единую диспетчерскую службу и гараж для спецмашин. Сумма соглашения, заключенного в июне 2024 года, составляла 408 млн руб., завершить работы планировалось до конца 2025-го. Однако 9 октября контракт расторгли в одностороннем порядке из-за просрочки исполнения и ненадлежащего выполнения условий подрядчиком. К моменту расторжения «Строй-проекту» было перечислено 122,6 млн руб. — сумма, которая и легла в основу требований. Заседание по этому делу — 20 марта.

Из информации сервиса Rusprofile следует, что ООО «Строй-проект» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем значится Зиннур Сафин, генеральный директор — Андрей Митяев. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 231 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

В конце декабря «Строй-проект» подал к минстрою второй иск. В нем компания требует признать незаконным решение региональных властей об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Подробности также не раскрываются. Заявление приняли к производству. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта.

Анна Швечикова