Южная Корея отрицает ограничение обмена разведданными с США по КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк отрицает, что США значительно ограничили со страной обмен разведывательными данными о КНДР. Источник «Рёнхап» сообщал, что причиной для ограничений стала утечка информации о ядерном потенциале Северной Кореи.

Фото: Lee Jin-man / AP

Министр заверил, что в процессе обмена разведывательной информацией «не было никаких ограничений». Он также опроверг, что командующий американским военным контингентом в Южной Корее Ксавье Брансон выразил ему протест из-за раскрытия данных о третьем ядерном объекте КНДР.

«Это совершенно не соответствует действительности. В свете южнокорейско-американской военной дипломатии было бы неуместно, чтобы командующий американскими войсками в Корее выразил протест министру обороны Южной Кореи»,— сказал южнокорейский министр (цитата по «Рёнхап»).

По данным агентства, недовольство США вызвали слова министра по делам объединения Кореи Чон Дон Ёна о том, что в КНДР открывается еще один завод по обогащению урана в регионе Кусонг. Это стало редким случаем публичного раскрытия сведений о ядерном потенциале КНДР.

Сам министр выразил сожаление из-за обвинений и подчеркнул, что он просто хотел объяснить политику Южной Кореи в отношении соседей.