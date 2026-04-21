США частично ограничили Южной Корее доступ к разведданным о КНДР

Соединенные Штаты частично ограничили доступ Южной Кореи к спутниковым разведывательным данным о КНДР, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, американцы пошли на такой шаг после того, как министр по делам объединения Кореи Чон Дон Ён на парламентской сессии в марте сообщил, что в КНДР запускается еще один завод по обогащению урана в регионе Кусонг, наряду с ранее существовавшими в Ёнбене и Кансоне. Это стало редким случаем публичного раскрытия информации о ядерном потенциале КНДР. Предыдущий случай разглашения также связан с господином Ёном.

Сообщается, что США пожаловались на раскрытие информации, которая, по их мнению, была основана на разведданных Пентагона. Министерство по делам объединения заявило на прошлой неделе, что слова Чон Дон Ёна основаны на «открытой информации». 20 апреля сам министр выразил сожаление из-за обвинений и подчеркнул, что он просто хотел объяснить политику Южной Кореи в отношении соседей.

США и Южная Корея продолжают обмен данными наблюдений о ракетных испытаниях Пхеньяна и по некоторым другим направлениям. По словам источника агентства, ограничения не вызвали проблем с поддержанием боеготовности южнокорейской армии.

Эрнест Филипповский