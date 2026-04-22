Братья Дарчинян не смогли взыскать долги с белгородской мэрии за ремонт дороги

Арбитражный суд Белгородской области оставил без рассмотрения иск местного крупного строителя магистралей «Белгороддорстроя» братьев Дарчинян к МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) администрации Белгорода. Речь идет о взыскании задолженности по контракту почти на 73 млн руб. Дорожники пытались инициировать разбирательство после пересмотра: сначала суд встал на их сторону, а после вновь открывшихся обстоятельств, — на сторону УКС.

Летом прошлого года подрядчик обратился в Арбитражный суд Белгородской области с требованием взыскать с МКУ УКС администрации города 72,7 млн руб. долга по январскому муниципальному контракту 2024 года. Дорожники занимались ремонтом малого проезда отпроспектов Белгородского и Богдана Хмельницкого — до ул. Урожайная в г. Белгороде (третий этап). Стоимость работ по соглашению составляла 138,1 млн руб. с учетом НДС. Срок их выполнения был установлен до 15 июля 2024 года.

В октябре 2024 года подрядчик направил заказчику требование о приемке выполненных работ, подписании актов либо предоставлении мотивированного отказа. В декабре того же года заказчик частично принял и оплатил работы. Оставшаяся задолженность, по расчетам истца, составляла 72,7 млн руб. Исходя из этого, суд первой инстанции 10 февраля поддержал «Белгороддорстрой».

Однако чиновники добились пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Как следует из материалов суда, сведения об оплате задолженности в размере 72,7 млн руб. по платежному поручению от 29 декабря 2025 года поступили в учреждение лишь 6 февраля 2026 года (ими занимался центр бухучета администрации города). Эти данные не были представлены ни сторонами, ни суду на момент рассмотрения спора. В результате судебный акт от 10 февраля был отменен.

ООО «Белгороддорстрой» с этим не согласилось и 16 апреля направило новое заявление в региональный арбитраж к мэрии Белгорода «о взыскании задолженности за выполненные работы». Сумма требований осталась прежней. Его оставили без рассмотрения.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что браться Дарчинян построят развязку на подъездной дороге от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в облцентре. Компания была единственным участником конкурса, забрав подряд по начальной цене 909,5 млн руб.

Анна Швечикова