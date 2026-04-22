Британия одобрила запрет на продажу табачных изделий для рожденных с 2009 года

21 апреля парламент Великобритании одобрил законопроект, который подразумевает полный запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 1 января 2009 года.

Целью законопроекта заявляется создание в стране «поколения, свободного от курения». Как отмечает ВВС, после утверждения законопроекта королем Карлом III министры получат новые полномочия по регулированию оборота табачных изделий, электронных сигарет и никотиновых продуктов, включая ароматизаторы и упаковку.

Новые меры также предусматривают запрет на вейпинг в автомобилях с детьми, на детских площадках, возле школ и больниц. Это расширит действие законов о запрете курения в общественных местах. При этом вейпинг по-прежнему будет разрешен за пределами больниц, чтобы поддержать тех, кто пытается бросить курить. Открытые площадки для общественного питания, в том числе пабы, и более широкие открытые пространства, такие как пляжи и частные открытые пространства, не включены в планы по запрету курения. Люди также смогут продолжать курить и использовать электронные сигареты у себя дома.

«Это станет наиболее существенной мерой, которая окажет влияние на общественное здравоохранение в рамках целых поколений. Я могу заверить всех уважаемых лордов, что она спасет много жизней», — заявила в Палате лордов заместитель госсекретаря по вопросам здоровья женщин Джиллиан Меррон.

Евгений Хвостик