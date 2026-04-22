В ЕК разъяснили высказывание фон дер Ляйен о Турции

Еврокомиссия пытается ослабить напряженность в отношениях с Турцией после того, как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала эту страну в одном ряду с Россией и Китаем, создав впечатление, что партнер по НАТО и кандидат на вступление в ЕС рассматривается как потенциальная угроза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Omar Havana / Reuters

Фото: Omar Havana / Reuters

19 апреля на мероприятии в Гамбурге госпожа фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «должен добиться завершения формирования европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Вскоре новость с этим заявлением опубликовало турецкое государственное агентство Anadolu.

Упоминание Турции было «признанием ее геополитического влияния, размеров и амбиций — особенно на Западных Балканах — и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной»,— заявила 21 апреля агентству Bloomberg представитель ЕК Паула Пиньо. По ее словам, Турция — важный партнер в регионе «как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в таких вопросах, как миграция. Госпожа Пиньо добавила, что Турция — кандидат на вступление в Евросоюз и «важный союзник НАТО».

Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится принять саммит оборонного альянса в июле, отмечает Bloomberg. Министерство иностранных дел Турции пока не прокомментировало слова Урсулы фон дер Ляйен.