Бизнесмен получил срок за мошенничество с деньгами «Уфаводоканала»

Кировский районный суд Уфы вынес приговор директору и учредителю ООО «Тандем» Радику Халикову. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, и фальсификации доказательств по гражданским делам.

Как сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР, в 2017 – 2019 годах Радик Халиков на основании фальшивых договоров на вывоз и утилизацию иловых остатков, действуя в сговоре с неустановленными лицами, похитил средства МУП «Уфаводоканал» (с июня 2020 года — ГУП). Благодаря подложным документам компания отсудила мнимую задолженность у муниципального предприятия в суде. Ущерб «Уфаводоканалу» составил более 19,6 млн руб. Кроме того, была сформирована необоснованная задолженность предприятия на сумму свыше 137 млн руб., взыскание которой удалось пресечь в 2020 году, отметили в ведомствах.

Радику Халикову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Также в пользу госпредприятия взыскано более 19 млн руб.

По эпизоду с фальсификацией доказательств по гражданским делам он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Подробнее об уголовном деле читайете в материале «После осадков ожидаются посадки».

Олег Вахитов