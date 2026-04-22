В деле о хищении электроэнергии у «Красноярскэнерго» выявлен новый эпизод

Новый эпизод преступления выявлен следователями в уголовном деле о хищении имущества «Красноярскэнерго» (входит в группу ПАО «Россети Сибирь») гендиректором коммерческой организации и индивидуальным предпринимателем. Им инкриминируют отмывание денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет о депутате заксобрания Красноярского края Алексее Бойкове и гендиректоре ООО «Медоед» Кирилле Долгополове.

Согласно версии следствия, гендиректор фирмы и его подельник в 2024 году под видом пасеки организовали рядом с деревней Кузнецово Сосновоборского округа майнинговую ферму и незаконно подключились к трансформаторной подстанции. Правоохранители оценивают объем похищенной электроэнергии более чем в 40 млн кВт ч. Ущерб «Красноярскэнерго» составил свыше 300 млн руб.

Следователи установили, что фигуранты дела легализовывали незаконный доход от майнинг-фермы. В управлении СКР региона сообщили, что индивидуальный предприниматель и гендиректор компании переводили добытый биткоин на аккаунт одной из криптовалютных бирж. Для легализации и обналичивания средств сообщники перевели криптовалюту на расчетные счета директора компании и других лиц, не осведомленных о незаконности происхождения денег. Таким образом мошенники, считает следствие, легализовали более 12 млн руб.

О возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Бойкова и Кирилла Долгополова стало известно в марте этого года. Тогда им были предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как писал «Ъ-Сибирь», гендиректор организации был задержан и по решению суда заключен под стражу. Его сообщник объявлен в международный розыск в связи с тем, что в сентябре 2025 года скрылся от органов следствия за пределы России.