«УГМК-Арена» в Екатеринбурге признана «Ареной года»

Екатеринбургская «УГМК-Арена» получила награду «Арена года» на IX премии СБК (Sport Business Awards), сообщили в пресс-службе площадки. Церемония награждения состоялась 21 апреля в Казани.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В номинации «Арена года» «УГМК-Арена» обошла крупные спортивные объекты из Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода.

Многофункциональная ледовая арена «УГМК-Арена» строилась с 2019 года и была сдана в эксплуатацию в декабре 2024 года. Площадь спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м. Арена может вместить 12 тыс. зрителей на спортивные мероприятия и 15 тыс. зрителей во время концертов. Площадка принимает спортивные соревнования по 11 видам спорта, и является домашней ареной ХК «Автомобилист».

Ранее сообщалось, что по итогам премии СБК спортквартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге признан лучшим спортивным кластером, а зал нового поколения RCC Gym забрал награду «Площадка года». Кроме того, падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России.

Полина Бабинцева