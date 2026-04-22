Шведского хоккейного тренера обвиняют в контрабанде наркотиков

Бывший тренер шведского хоккейного клуба, выступающего в элитном дивизионе, задержан по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает Aftonbladet. Имя специалиста не называется.

Отмечается, что преступление было совершено в прошлом сезоне, на следующий день после матча чемпионата. За контрабанду наркотиков тренеру грозит от двух до семи лет лишения свободы. Он отрицает все обвинения.

Специалист покинул свою должность, однако его отставка не была связана с возникшими обстоятельствами. В беседе с Aftonbladet представитель руководства клуба заявил, что в команде «не располагали информацией о подозрениях».

«Если бы кто-то что-то узнал о подобном в течение сезона, то, полагаю, это было бы немедленно доведено до нашего сведения. Я возьму на себя ответственность за то, чтобы проверить, все ли следовали нашим правилам»,— заявил собеседник издания.

Таисия Орлова