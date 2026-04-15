Заммэра Екатеринбурга поручил ликвидировать свалки на мусорках Ленинского района

В Ленинском районе Екатеринбурга ликвидируют свалки на контейнерных площадках по поручению замглавы города Владимира Гейко, сообщили в мэрии. Решение было принято после объезда дворов с представителями районной администрации, управляющих организаций и региональным оператором АО «Спецавтобаза».

Господин Гейко проверил содержание и качество уборки контейнерных площадок во дворах на улицах Большакова, Серова, Фрунзе, Московской, Волгоградской, Амундсена, Бардина, Чкалова и других. Особенно он отметил факт выброса на площадки отходов с рынков и шиномонтажных мастерских. «Району поручено разобраться со всеми пользователями площадок, пресечь свалку мусора и потребовать от нашего малого бизнеса исполнения всех своих обязанностей по утилизации шин. Должны быть договоры, должен быть акт выполненных работ на прием и переработку шин»,— сказал он.

Заммэра также сделал акцент на том, что на большие контейнерные площадки свозят мусор с других территорий — из-за этого на площадках образуются свалки. Некоторые из них являются необоснованно большими — их нужно ликвидировать. По его словам, при каждом доме должно быть место для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Этот вопрос УК должны обсудить с жильцами.

Всего за сутки из Екатеринбурга на полигоны вывезли более 290 тонн грязи и 230 тонн мусора, для уборки использовали свыше 1,8 куб. м воды. Сегодня на улицы вышли 172 единицы техники и 405 дорожных рабочих.

Ирина Пичурина