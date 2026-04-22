Глава ВТБ рассказал о завершении продажи девелопера «Галс»

ВТБ (MOEX: VTBR) находится на завершающей стадии сделок по продаже девелопера «Галс» и предприятия по производству меди в Армении, сообщил председатель правления банка Андрей Костин. По его словам, ВТБ также ведет переговоры о продаже доли в петербургском аэропорту Пулково.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В течение нескольких лет под эти непрофильные активы будут повышены требования по капиталу, и это станет слишком большим обременением»,— сказал господин Костин во время бизнес-диалога с клиентами (цитата по «Интерфаксу»).

Андрей Костин говорил, что ВТБ планирует продать непрофильные активы в ближайшие пять лет. В августе 2025 года группа ВТБ продала ООО «Пансионат Камелия», управляющее пятизвездочным Swissotel Resort Сочи Камелия. В октябре — гостиницу Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.