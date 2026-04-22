Суд отклонил иск директора ФБР Патела о защите чести и достоинства

Федеральный суд Хьюстона отклонил иск главы ФБР Кэша Патела о защите чести и достоинства, сообщает CNBC. Господин Пател обвинял в клевете бывшего высокопоставленного сотрудника агентства, а ныне аналитика новостных служб NBC и MSNBC Фрэнка Фильюцци. Суд счел слова господина Фильюцци о частых посещениях главой ФБР ночных клубов в Вашингтоне «риторическим преувеличением».

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

2 мая 2025 года Фрэнк Фильюцци в эфире программы Morning Joe на канале MS Now заявил, что Кэш Пател часто посещает ночные клубы. «Да, говорят, что его видят в ночных клубах чаще, чем на седьмом этаже здания Гувера (штаб-квартира ФБР.— “Ъ”)»,— утверждал господин Фильюцци.

В июне 2025 года Кэш Пател подал иск к Фрэнку Фильюцци, заявив, что тот «сфабриковал конкретную ложь» из-за «явной враждебности» к истцу. В доказательство «враждебности» Кэш Пател привел некоторые утверждения господина Фильюцци, которые могли подвергнуть сомнению квалификацию главы ФБР и его преданность конституции США. В своем иске господин Пател настаивал, что с момента вступления в должность главы агентства его «нога не ступала на порог ночных клубов».

Изучив доводы, судья Джордж Хэнкс постановил, что слова ответчика о ночных клубах, «взятые в контексте, не могут быть восприняты человеком с обычным интеллектом как утверждение о реальных фактах о Пателе».

Ранее о вероятном алкоголизме главы ФБР писал и журнал The Atlantic. Господин Пател уже подал на издание в суд.

Алена Миклашевская