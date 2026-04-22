«Это не дипломатия. Это патология власти»

Выработка мирного соглашения между США и Ираном все больше затрудняется позицией сторон — Дональд Трамп делает противоречивые заявления, а власти Ирана крайне насторожены в отношении планов США на Ближнем Востоке. Такая ситуация вызывает растущую обеспокоенность среди экспертов и наблюдателей, которые задаются вопросом, чего же на самом деле хотят обе стороны.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Нет мирного плана — нет проблем: почему рынок военного времени продолжает расти Бывают моменты, когда плохие новости — это плохие новости для рынков. Бывают моменты, когда плохие новости — это хорошие новости для рынков. А бывают и такие моменты, когда плохие новости даже не доходят до инвесторов. От трейдеров до хедж-фондов инвесторы снова на полной скорости вкладываются в акции и накапливают риски. Скептик может найти множество поводов для пессимизма: нефтяные танкеры по-прежнему не могут свободно проходить через Ормузский пролив. Стороны все еще обменивались угрозами, когда следующий раунд мирных переговоров между США и Ираном был приостановлен. 21 апреля президент Трамп заявил, что продлит перемирие, но США продолжат блокировать иранские порты. Публикации Трампа или новости о прекращении огня иногда приводят к резкому падению цен, порой предоставляя удобные возможности для торговли акциями. Нефтетрейдеры, как правило, процветают в условиях волатильности, которая в одночасье переворачивает рынки и угрожает экономике. Но та же неопределенность заставляет инвесторов, далеких от энергетической отрасли, анализировать данные о движении нефтяных танкеров и перемещениях американских войск. Одна исследовательская фирма даже отправила аналитика, вооруженного наличными и кубинскими сигарами, чтобы тот изучил Ормузский пролив вблизи.

Mehr (Тегеран, Иран) Почему сделка с Ираном не получается так, как того хочет Трамп? Основной причиной того, почему администрация Трампа не смогла достичь соглашения с Ираном, является стратегическая и культурная слепота, лежащая в основе провальной политики максимального давления Вашингтона. Давайте посмотрим на ситуацию на местах в апреле 2026 года. Ормузский пролив закрыт. Мировые энергетические рынки в состоянии хаоса. Экономическое давление Вашингтона не изолировало Иран; оно изолировало Запад от стабильных поставок энергоносителей. И тем не менее американская позиция остается неизменной — Иран должен пойти на уступки первым. Это не дипломатия. Это патология власти. СВПД (Соглашение по иранской ядерной программе.— “Ъ”), какой бы ни была его окончательная судьба, доказало, что, когда другая сторона признает красные линии Ирана и воздерживается от угроз, иранские переговорщики прагматичны и ориентированы на поиск решений. Но Вашингтон забыл этот урок. Он принял открытость Ирана к дипломатии за слабость, которую можно использовать. Администрация Трампа полагала, что, отказавшись от сделки и применив максимальное давление, она сможет заставить Иран принять «лучшую сделку», что на вашингтонском языке означает сделку, в которой Иран отказывается от своих оборонительных возможностей, своих основных прав и, по сути, своего суверенитета. Вашингтон хочет заключить сделку, в результате которой Иран перестанет быть Ираном. И именно поэтому они никогда этого не добьются.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Он слишком много болтает»: как беспорядочные заявления Трампа становятся настоящим препятствием на пути к договору с Ираном Сочетание угроз и высокомерных заявлений Дональда Трампа, часто пренебрежительных по отношению к Ирану, наряду с продолжением блокады иранских портов стало ключевым препятствием для возобновления мирных переговоров между двумя странами при посредничестве Пакистана. Нетерпение Трампа и его грубый стиль в дипломатии стали отдельным препятствием для решения проблемы. 21 апреля Трамп заявил: «Я ожидаю бомбардировок». И добавил, что военные готовы к действиям, имея в виду скорое истечение срока, который он не будет продлевать. Однако через две фразы он сообщил, что иранцы примут участие в переговорах, которые начнутся в среду. В противоречивых заявлениях он одновременно восхваляет и хоронит Иран. Возможно, все это направлено на то, чтобы дезориентировать иранский дипломатический радар, но пока единственным результатом стало то, что Иран еще более насторожился и все более решительно настроен соглашаться на сделку только в том случае, если она будет включать четкий, необратимый механизм принудительного исполнения, требующий от Трампа соблюдения любого заключенного им соглашения.

Ouest-France (Ренн, Франция) Первые уроки грязной войны Непредсказуемость обычно является оружием слабых из-за ее дестабилизирующего потенциала. Когда ею пользуется самая могущественная нация, нестабильность становится повсеместной. Напав на Тегеран, Вашингтон просто изменил условия сдерживания и дал своему врагу новое оружие. Трамп хочет быть непредсказуемым и получает от этого удовольствие. Вся его карьера, как в бизнесе, так и в политике, свидетельствует об этом. Такой образ действий соответствует импульсивной натуре его личности, которая сейчас застряла в неудержимом потоке событий, который, кажется, никто не может сдержать. Проблема в том, что, когда ведущая мировая держава становится непредсказуемой, в международных отношениях возникает своего рода патология.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик