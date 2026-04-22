В Кузбассе объявлен режим ЧС из-за деформации дорожного покрытия на трассе

На участке трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк произошла деформация дорожного полотна. В Кузбассе объявлен режим ЧС регионального характера, сообщил в своем канале MAX губернатор Илья Середюк.

«Данный участок обеспечивает подъезд к шести населенным пунктам — Кандалеп, Урнас, Мунай, Бенжереп-2, Сары-Чумыш, Шарово. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме»,— отметил глава Кемеровской области. По его данным, у жителей поселков есть необходимые запасы, электроснабжение сохранено, организована медицинская помощь и связь.

Приостановлено движение четырех автобусных маршрутов: Новокузнецк — Сары-Чумыш, Новокузнецк — Бенжереп, Новокузнецк — Белокуриха, Кемерово — Белокуриха.

По информации господина Середюка, ЧП спровоцировали природные факторы, включая повышенное водонасыщение грунтов.

