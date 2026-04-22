Росфинмониторинг усомнился в эффективности уголовного преследования дропперов

В первую очередь следует бороться с организаторами дропперских схем, а не с самими дропперами. Такое мнение высказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Господин Чиханчин отметил, что в сети дроппов попадает очень много молодежи, включая школьников. «Во многих странах ввели уголовную ответственность, но это, наверное, не решение, и мы должны с вами пересмотреть наш подход, работая не по дроппам, а по дропповодам и заказчикам»,— заявил господин Чиханчин (цитата по ТАСС). Многие, по его словам, становятся посредниками в выводе похищенных денег под влиянием мошенников.

С июля 2025 года для дропперов в России предусмотрена уголовная ответственность. Им может грозить наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. В декабре 2025-го ЦБ сообщал, что объем операций по подставным счетам упал более чем в три раза по сравнению с 2024 годом. Снизилась и средняя сумма мошеннических переводов — за три месяца почти вдвое.