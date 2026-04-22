Омбудсмен Армении ответила на призыв Варданяна приехать в Баку

Уполномоченный по правам человека в Армении Анаит Манасян заявила, что не поедет в Баку для посещения армянских заключенных. Заявление осужденного в Азербайджане бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна о том, что возможность ее визита обсуждалась с азербайджанской стороной, по ее словам, «вызывает недоумение».

Фото: пресс-служба парламента Армении

«Институт омбудсмена Армении не получал никаких официальных предложений о сотрудничестве по обсуждаемому вопросу, а также не получал подтверждения того, что азербайджанская сторона выразила готовность внести свой вклад в это сотрудничество»,— указано в заявлении Анаит Манасян, которое приводит News.am.

Госпожа Манасян заявила, что ее полномочия распространяются только на регистрацию предполагаемых нарушений прав человека в Армении, то же самое касается и «мониторинговых визитов». «Деятельность национальных правозащитных институтов также строится на принципах конфиденциальности и ‘’не причинять вреда'', которые в настоящее время соблюдаются Защитником прав человека Республики Армения и будут соблюдаться в будущем в рамках всех процессов»,— отметила пресс-служба омбудсмена.

Рубен Варданян, которого бакинский суд приговорил к 20 годам лишения свободы, призвал Анаит Манасян приехать в столицу Азербайджана вместе с родственниками армянских заключенных, чтобы проверить условия их содержания. Он отмечал, что встречался с азербайджанским омбудсменом Сабиной Алиевой. Та рассказала об обсуждении подобной возможности.

