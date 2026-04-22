Цены на презервативы выросли из-за войны на Ближнем Востоке

Крупнейший в мире производитель презервативов, малайзийская Karex, повышает розничные цены на свою продукцию примерно на 30% из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление генерального директора компании Го Миа Киат.

Решение о повышении цен продиктовано сбоями в цепочке поставок и увеличением производственных затрат из-за закрытия Ормузского пролива. Глава компании заявил, что у Karex «нет другого выбора», кроме как «напрямую переложить расходы на клиентов».

Karex производит более 5 млрд презервативов в год на своих заводах в Малайзии и Таиланде. Это около 20% всего мирового рынка. Компания поставляет продукцию ведущим брендам Durex и Trojan, государственным системам здравоохранения, включая Национальную службу здравоохранения (NHS), а также для глобальных программ ООН.

В интервью Reuters глава Karex также отметил, что с начала ближневосточного конфликта компания столкнулась с ростом цен на сырье. Однако глава компании утверждает, что запасов сырья на ближайшие несколько месяцев должно хватить для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса.

Екатерина Наумова