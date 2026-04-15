Воронежская структура ГК «Благо» потребовала свыше 100 млн с тульской «Искры»

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск местного ООО «Благо-Верхняя Хава» (структура одного из крупнейших производителей растительных масел в России ГК «Благо» семьи Фосманов) к тульскому ООО «Искра». Размер требований составляет 101,2 млн руб., их суть не раскрывается. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству.

В 2025 году ООО «Благо-Верхняя Хава» и «Искра» подали взаимные иски в Арбитражный суд Тульской области. Структура ГК «Благо» требовала взыскать с ответчика 101,2 млн руб. штрафа по договору поставки семян масличных от августа 2023 года, а тульская фирма — 95 млн руб. задолженности и неустойки по аналогичному соглашению от декабря 2024 года. Требования ООО «Благо-Верхняя Хава» связаны с уклонением контрагента от исполнения обязательств по договору. Речь идет о несформированном источнике по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС. В связи с этим воронежские налоговики обнаружили риски, из-за которых структура ГК «Благо» могла не получить к вычету 18,3 млн руб. Поставщика попросили устранить эти обстоятельства, но он проигнорировал требования.

«Таким образом, в рамках одного производства выдвинуты требования, подлежащие рассмотрению по различным основаниям, в связи с чем суд по собственной инициативе считает необходимым выделить встречное исковое заявление в отдельное производство»,— говорится в решении тульского арбитража, которым материалы по иску воронежской компании были выделены в отдельное дело и направлены в Арбитражный суд Воронежской области. ООО «Благо-Верхняя Хава» обжаловало его, но 19-й арбитражный апелляционный суд отклонил претензию и оставил передачу материалов в Воронеж в силе.

По данным Rusprofile, ООО «Благо-Верхняя Хава» было зарегистрировано в селе Верхняя Хава Воронежской области в ноябре 2012 года. Основной вид деятельности не указан. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Владимир Щедрин. Единственный учредитель — петербургское ООО «Благо инвест», которое принадлежит АО «Благо капитал» (93%; собственники скрыты, до октября 2024 года контролировалось Дмитрием Фосманом), Сергею Бахонкину (5%) и Дмитрию Фосману (2%). 2025 год «Благо-Верхняя Хава» закончило с выручкой 17 млрд руб. и чистой прибылью 167 млн руб. ООО «Искра» было учреждено в Ефремове Тульской области в сентябре 2017 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал составляет 15 тыс. руб. Бенефициар и директор — Александр Грядунов. Он также зарегистрирован в Воронеже как индивидуальный предприниматель с тем же видом деятельности. По итогам 2025 года «Искра» выручила 1,2 млрд руб. и получила 3,3 млн руб. чистой прибыли.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» Нуне Барбарян по иску другой структуры ГК «Благо» — ООО «Благо-Эртиль». Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов был включен долг перед истцом на 875,9 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, в начале марта компанию признали банкротом и ввели в отношении нее конкурсное производство на пять месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Степан Винокуров.

Алина Морозова