Российского капитана сухогруза Caffa отпустили из-под стражи в Швеции

Прокуратура Швеции отпустила из-под стражи российского капитана сухогруза Caffa, поскольку признала, что ему неизвестно о поддельных документах, включая сертификат о регистрации судна в Гвинее. Об этом сообщила пресс-служба шведского ведомства.

«После проведения обширных следственных мероприятий я пришел к выводу, что это возражение не может быть опровергнуто. Поэтому я снял арест и прекратил подозрения в отношении него»,— сообщил старший прокурор Адриен Комбье-Хогг (цитата по ТАСС).

В дальнейшем прокуратура будет добиваться «специального судебного разбирательства по конфискации поддельных документов» и просить у инстанции одобрения уничтожить документы, уточнили в ведомстве.

Береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa 7 марта. Судно под флагом Гвинеи, находящееся в санкционном списке Украины, следовало в Санкт-Петербург. Украинские власти заявили, что оно причастно к «краже зерна из Крыма». В Швеции сообщили, что сухогруз «обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту», и «еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский». На судне было 11 членов экипажа, 10 из них — граждане России. Как указали в прокуратуре Швеции, капитан находился под стражей с 10 марта.

13 марта Швеция перехватила в Балтийском море еще одно судно — танкер Sea Owl I, который находится в санкционных списках Евросоюза. Его тоже подозревают в использовании поддельного флага. По словам замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэля Стенлинга, у шведских властей были основания для вмешательства из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды.