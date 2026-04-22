Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Фото: Alberto Saiz / AP

Отмечается, что сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Имя нового наставника команды будет объявлено позднее. Сергей Ребров продолжит занимать должность вице-президента и члена исполкома УАФ.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной»,— приводит пресс-служба слова главы УАФ Андрея Шевченко.

Сергей Ребров руководил сборной Украины с 2023 года. Команда отобралась на чемпионат Европы-2024, на котором не смогла преодолеть групповой этап. Также украинцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира-2026.

На клубном уровне Сергей Ребров возглавлял киевское «Динамо», с которым дважды выиграл чемпионат страны. Также специалист приводил к чемпионским титулам венгерский «Ференцварош» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

Таисия Орлова

