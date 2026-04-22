СКР возбудил дело после убийства новорожденного ребенка матерью в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка его матерью. Инцидент произошел в подмосковном Серпухове.

ЧП случилось накануне во дворе одного из многоэтажных домов на улице Ленина в поселке Большевик. Тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами нашли за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов. «МК» писала, что ребенок родился раньше срока. Его мать пока не обнаружена.