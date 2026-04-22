В Подмосковье обнаружили тело младенца с колото-резаными ранами

В городском округе Серпухов Московской области накануне обнаружили тело младенца с колото-резаными ранами. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело новорожденной девочки нашли на улице Ленина, уточнил собеседник телеканала. Останки направили в морг для проведения экспертиз. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По информации «МК», тело девочки нашли у мусорных контейнеров в поселке Большевик. По предварительным данным, ребенок родился раньше срока. Точная причина его смерти устанавливается. Ведется поиск матери ребенка. Правоохранительные органы опрашивают жителей поселка и изучают записи с камер видеонаблюдения.