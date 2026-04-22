Болельщики «Колорадо» разбили стекло на матче Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»

Второй матч первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингс» был прерван на 15 минут из-за разбитого болельщиками стекла. Встреча прошла на Ball Arena в Денвере.

Инцидент случился на 24-й минуте игры. Канадский форвард «Кингс» Куинтон Байфилд не реализовал буллит. Болельщики «Эвеланш» в порыве радости сломали заградительное стекло за скамейкой «Лос-Анджелеса». Игроки и тренеры не пострадали. Техперсонал заменил стекло в течение 15 минут.

«Колорадо» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2:0. Второй матч завершился в овертайме со счетом 2:1. Победный гол забил Николя Руа, также отличился Габриэль Ландескуг. У «Лос-Анджелеса» отметился российский форвард Артемий Панарин, реализовавший численное преимущество. Как и в первой встрече, он забросил единственную шайбу в составе своей команды.

Третий матч противостояния пройдет в ночь на 24 апреля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Таисия Орлова