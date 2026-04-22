Шесть стран НАТО подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков

Шесть стран НАТО 20 апреля подняли в воздух истребители для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на французские ВВС. Ранее о сопровождении самолетов иностранными истребителями «на отдельных этапах маршрута» сообщало Минобороны РФ.

Как уточнило агентство, французские истребители Rafale, вооруженные ракетами класса «воздух–воздух», перебросили с баз в Литве. К патрулированию присоединились самолеты ВВС Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. «Они поднялись в небо для наблюдения за полетом группы российских самолетов»,— указано в публикации.

Группа ВКС России включала два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и около 10 истребителей Су-30 и Су-35, которые по очереди сопровождали бомбардировщики, добавило AP.

20 апреля Минобороны России рассказало о плановом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали экипажи российских истребителей Су-35. Полет длился четыре часа. Все полеты выполняли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, поясняли в оборонном ведомстве.