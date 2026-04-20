Минобороны России сообщило о полете бомбардировщиков над Балтийским морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили четырехчасовой полет в небе над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что на некоторых участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств. Сопровождение также обеспечили экипажи самолетов Су-35.

«Все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— добавили в Минобороны. По данным ведомства, экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей.

Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire-C) — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который входит в состав дальней авиации ВКС России. Воздушное судно может наносить удары по наземным и морским целям управляемыми ракетами и авиабомбами, способно нести ядерное оружие.