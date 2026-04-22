21 апреля стартовал 26-й тур РПЛ. В этот раз матчи будут проходить в течение недели. Первой московской командой, вышедшей на поле в рамках этого тура, стал ЦСКА. Армейцы на домашнем стадионе сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Вывеска ЦСКА — «Ростов» для нейтральных болельщиков не самая яркая, но армейские фанаты ждали игру с нетерпением. Слишком много очков потеряли красно-синие в предыдущих матчах. Еще недавно эксперты всерьез говорили о чемпионстве ЦСКА, а теперь ходят слухи об отставке главного тренера Фабио Челестини. И, похоже, слухи эти не беспочвенны.

По крайней мере, в первом тайме искрометного футбола в исполнении армейцев снова не было. Более того, в концовке гости открыли счет. Да, во второй половине встречи игроки ЦСКА отчаянно пытались исправить положение, но смогли забить лишь однажды.

В другом матче дня очередную сенсацию сотворил «Сочи». Этот клуб многие досрочно отправили в первую лигу, но команда выдала серию из трех побед подряд. На своем поле сочинцы одолели самарские «Крылья Советов», забив гол на 10-й минуте компенсированного времени. Теперь шансы «Сочи» сохранить прописку в РПЛ вполне реальны, считает футбольный эксперт, легенда «Спартака» Андрей Тихонов:

«Команда почувствовала вкус победы: мол, можно выигрывать, даже забив один гол и остальное время проведя в обороне. Это очень важная игра для "Сочи"».

22 апреля 26-й тур продолжится, и в дело вступит новоиспеченный лидер турнира — «Зенит». Самый богатый клуб страны встретится в Москве с «Локомотивом». Естественно, в качестве фаворита. Хотя перед этой игрой больше говорили не о футболе, а о возможном трансфере одного из лидеров «Локо» — Дмитрия Воробьева. Он отказался от зарплаты в 10 млн руб. в месяц, которую предложили железнодорожники, и запросил 15 млн руб., что, в свою очередь, не устроило «Локомотив».

Инсайдеры также сообщают, что на форварда претендуют «Зенит» и «Спартак». К слову, эти клубы сейчас тратят на зарплаты больше всех в РПЛ. «Зенит» в 2025 году выплатил игрокам чуть более 10 млрд руб., а «Спартак» — около 9,5 млрд руб. Но кто бы ни приобрел Воробьева, для «Локомотива» его уход точно станет потерей, уверен футбольный эксперт Иван Новосельцев:

«Если из команды уйдет Воробьев, а достойной замены ему не найдут, это будет уже совсем другой "Локомотив"».

Пока же Дмитрий Воробьев остается в «Локо», и 22 апреля можно будет посмотреть, как играет нападающий, который хочет зарплату около €2,5 млн в год. Матч «Локомотив» — «Зенит» стартует в 19:45 мск. Параллельно с этой встречей «Динамо» сойдется в Петровском парке с казанским «Рубином». Но «Матч ТВ», конечно, покажет в прямом эфире игру в Черкизове. 22 апреля также ждем противостояние «Спартака» с «Краснодаром». Игра может повлиять на чемпионскую гонку.

Владимир Осипов