Новая площадка воронежской «Третьяковской» птицефабрики подорожала до 2,5 млрд

В селе Третьяки Борисоглебского округа Воронежской области две недели назад приступили к строительству новой производственной площадки птицефабрики. Объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб. Мощность площадки составит около 1,4 млн яиц в сутки и до 511 млн в год. Совокупно две площадки «Третьяковской» птицефабрики будут давать 876 млн яиц ежегодно. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам визита вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева в Борисоглебский округ.

По данным Rusprofile, сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПК) Геннадия Ширяева, управляющий птицефабрикой, был зарегистрирован в Воронежской области в 2010 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал составляет 110,8 млн руб. В СПК 30% принадлежит председателю Геннадию Ширяеву, по 20% — Юлии Голомазовой, Виктору Ширяеву и депутату облдумы Дмитрию (Геннадьевичу) Ширяеву, 10% — Людмиле Ширяевой, доля меньше 0,01% (1,4 тыс. руб.) записана на Дмитрия Голомазова. По итогам 2025 года выручка СПК снизилась на 30% и составила около 2 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 41% до 483 млн руб. По информации отраслевого портала «Птицефабрики.ру», птицефабрика «Третьяковская» является крупнейшим производителем яиц в Воронежской области.

Основной этап строительства включает возведение 12 производственных корпусов для кур-несушек, четырех корпусов доращивания молодняка, а также здания готовой продукции, комбикормового завода и вспомогательных объектов для обеспечения бесперебойной работы. На предприятии будут созданы 150 рабочих мест.

По словам Алексея Гордеева, выход птицефабрики на производственную мощность ожидается в 2027 году.

«Здесь будет производиться яйца в два раза больше, чем нужно непосредственно жителям области. Это дает возможность обеспечивать другие регионы и получать достаточно большую добавленную стоимость»,— цитирует заместителя председателя Государственной думы пресс-служба правительства.

«Ъ-Черноземье» в октябре прошлого года писал о строительстве новой площадки «Третьяковской» птицефабрики семьи Геннадия Ширяева. Тогда объем инвестиций оценивали в 2 млрд руб. Мощность предприятия планировалась на уровне 1 млн яиц в сутки. Эксперты при этом отмечали, что российский рынок перенасыщен, но новые мощности могут быть востребованы в случае развития экспорта.

Денис Данилов