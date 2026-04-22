Экс-гендиректору челябинского МУП «ПОВВ» продлили срок в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему генеральному директору муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Сергею Хабирову. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) пробудет в СИЗО до конца июня, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

По версии следствия, в июле 2024 года Сергей Хабиров, сговорившись с главным инженером предприятия Александром Шишковым, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край). Ущерб городскому бюджету оценивается в 116 млн руб.

Экс-директора МУП «ПОВВ» задержали в начале ноября прошлого года сотрудники регионального УФСБ России. В марте этого года сотрудники ФСБ задержали вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления ЖКХ администрации Вадима Храмцова. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией. Ущерб бюджету составил более 180 млн руб.

Виталина Ярховска