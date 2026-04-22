Пробежать полумарафон за 50 минут стало возможным. Правда, не для людей, а для роботов. Китайские разработчики использовали спортивное соревнование для демонстрации своих успехов. В апреле 2026 года в Пекине прошел необычный забег, в котором вместе с людьми участвовали десятки гуманоидных роботов. Машинам выделили отдельную дорожку с ограждениями, чтобы никто не пострадал. В итоге роботы уверенно двигались по трассе и обгоняли живых бегунов.

Контраст с опытом 2025 года разительный, отмечает репортер Reuters. Тогда большинство роботов не смогли добраться до финиша, а лучший результат составил 2 часа 40 минут — значительно хуже человеческих показателей.

В 2026 году число команд выросло более чем в пять раз. А время робота-победителя от компании Honor оказалось на 10 минут меньше, чем у реальных спортсменов. Гуманоид пробежал полумарафон за 50 минут 26 секунд — быстрее действующего мирового рекордсмена. Разработчики признались, что создавали машину с 95-сантиметровыми ногами целый год. Они также применили ту же технологию с охлаждающей жидкостью, что и в смартфонах.

На первый взгляд, когда смотришь фото- и видеоотчеты с забега роботов, думаешь: чего только не придумают — похоже на блажь и странные развлечения. Но все куда серьезнее. Успехи Китая как главного мирового технологического разработчика впечатляют. Всего за год роботы-бегуны из кучки неловких и неповоротливых конструкций превратились в машины, способные превзойти человеческие показатели. Журналисты рассказывают, с каким вдохновением молодые зрители после полумарафона решали идти изучать робототехнику и строить свою карьеру в этой сфере.

Опытные специалисты при этом убеждены, что роботы-гуманоиды неизбежно изменят многие сферы жизни. Массовое внедрение таких машин позволит заменить людей на опасных производствах или в экстремальных условиях. Вопрос в надежности конструкций и в искусственном интеллекте, который хоть и развивается стремительно, но пока не может гарантировать результат. Впрочем, полумарафоны роботы уже бегают.

Яна Лубнина