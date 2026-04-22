Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Российский футбольный тренер Павел Садырин

В мировом футболе немало историй, когда игроки путем интриг убирали того или иного тренера. Противостоять, как говорят, «сильной раздевалке» удается не всем. В России после знаменитого «письма четырнадцати» в 1993 году, когда игроки сборной выступили против наставника Павла Садырина, команда провалила чемпионат мира, а тренер в итоге все равно покинул свой пост. Письмо тогда подписали многие звезды, включая Сергея Юрана, Игоря Шалимова и Валерия Карпина.

Конфликт в раздевалке после отборочного матча Греция — Россия в Афинах, где глава РФС Вячеслав Колосков высказывался в адрес игроков весьма эмоционально, стал достоянием общественности, потому что в «святая святых команды» смогли прорваться журналисты.

Но далеко не всегда восстание футбольных звезд приводит к отставке тренера. Один из самых известных бунтов случился на Евро-96, когда сборную Нидерландов возглавлял Гус Хиддинк. Против него тогда выступили Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт и Кларенс Зеедорф. Причинами стали, во-первых, премиальные, которые у темнокожих талантов были ниже, чем у белых — Дани Блинда и Рональда де Бура, а во-вторых, решение Хиддинка по составу и позициям на поле. Конечно, грянул скандал, а тренерский штаб даже обвинили в расизме. Фото темнокожих игроков сборной Нидерландов, сидящих за отдельным столом, облетело все газеты. Оправдание, кстати, было блестящим: мол, просто всем им нравилась суринамская кухня.

Нидерланды тогда вылетели в четвертьфинале, но Хиддинк остался на своем посту и привел сборную к полуфиналу чемпионата мира 1998 года. Спустя 10 лет он со сборной России взял бронзу Евро-2008. Несмотря на строгость наставника, серьезных конфликтов с нашими футболистами у Хиддинка не было.

Владимир Осипов