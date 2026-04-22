«С этой пищей мы эволюционировали — и вполне успешно»

Мы знаем о еде примерно столько же, сколько астрофизики — о составе Вселенной. Грубо говоря, почти ничего. Достоверно известно, что пища — это топливо, а питательные вещества — строительные блоки организма. Известных человечеству белков, жиров, углеводов и витаминов — всего около 150. Однако, по подсчетам ученых, их может быть порядка 26 тыс. И большая их часть не видна ни в тарелке, ни во время исследований.

В конце 2010-х годов в питании появился термин «темная материя» — по аналогии с космосом. Она включает в себя тысячи молекул, которые попадают в наш организм каждый день, но чью функцию мы пока даже не понимаем. А в 2009 году ученые представили так называемую фудомику — дисциплину на стыке изучения еды и технологий. Она исследует, как конкретные продукты влияют на наши гены, белки и обмен веществ. Проекты вроде Foodome Project уже добавили в каталог свыше 130 тыс. пищевых молекул и пытаются связать их с белками человека, кишечными бактериями и механизмами заболеваний.

Например, средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми, оливковым маслом и рыбой, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диета резко ограничивает красное мясо и переработанные продукты, которые служат сырьем для выработки молекул, этот риск, наоборот, повышающих.

Но пока одни ученые вглядываются в бездну «темной материи», другие советуют делать выбор в пользу той еды, которую наши прабабушки опознали как съедобную. Кажется, с ней мы эволюционировали — и вполне успешно. А с неопознанным в пище нам еще только предстоит познакомиться.

Анна Кулецкая