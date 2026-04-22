В Ярославской области налог на землю изменится в 2027 году

В Ярославской области новая кадастровая стоимость земельного участка будет применяться для налогообложения и расчета арендной платы с 1 января 2027 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2026 году в регионе пройдет государственная оценка кадастровой стоимости всех земельных участков, учтенных в ЕГРН по состоянию на 1 января 2026 года. Всего таких было 698 тыс. объектов различных категорий.

Предыдущая оценка кадастровой стоимости земли в регионе прошла в 2022 году.

Алла Чижова