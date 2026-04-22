Кинокритика-иноагента Антона Долина заочно приговорили к году колонии

Кинокритика Антона Долина признали виновным по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Его заочно приговорили к одному году колонии общего режима, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Журналиста также на два года лишили права публиковать материалы в интернете и администрировать сайты.

Антон Долин (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Долин (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что кинокритик находится в розыске, поэтому суд рассматривал дело без подсудимого. Следствием установлено, что Антона Долина (иноагент) дважды за год привлекали к ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). Несмотря на это, он продолжил размещать материалы в интернете без соответствующей маркировки.

Антон Долин (иноагент) — российский журналист, кинокритик и радиоведущий. В 1997-2003 годах работал на радио «Эхо Москвы». Кроме того, с 2012 по 2020 год был кинообозревателем в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. До 2022 года возглавлял журнал «Искусство кино». В разное время вел колонки в «Эксперте», «Ведомостях», «Афише» и «Газете.ру». В марте 2022 года журналист уехал из России. В октябре того же года его внесли в реестр иноагентов.