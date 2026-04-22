В Самарской области задержали 10 членов экстремистской группы футбольных фанатов

Правоохранительные органы задержали в Самарской области 10 участников неформального молодежного объединения футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По версии следствия, в 2024-2025 годах участники группировки занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской, символики. Они участвовали в массовых драках, избивали случайных прохожих, а также вербовали новых участников группировки, утверждают в ФСБ.

В отношении каждого задержанного избрана мера пресечения, добавили в ФСБ. Какая именно, не уточняется. «Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются»,— указано в сообщении спецслужбы (цитата по ТАСС).

Объединение было признано экстремистским решением Советского районного суда Самары в 2017 году. В 2018-м лидера сообщества Евгения Гаврилова приговорили к шести с половиной годам лишения свободы условно. По данным следствия, он призывал к экстремистской деятельности в соцсетях.