«Юта Маммот» одержал первую победу в play-off НХЛ

«Юта Маммот» нанес поражение «Вегас Голден Найтс» во втором матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для клуба эта победа стала первой в розыгрыше Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая на льду «Вегаса», завершилась со счетом 3:2. У «Юты» отметились Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер и Логан Кули. В составе «Вегаса» отличились Марк Стоун и Иван Барбашев.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Третий матч противостояния состоится в ночь на 24 апреля на арене «Юты».

«Юта», завершившая регулярный чемпионат на четвертой строке Центрального дивизиона, впервые вышла в play-off НХЛ. До 2024 года клуб базировался в штате Аризона и назывался «Аризона Койотис» (до 2014 года — «Финикс Койотис»). В последний раз она выходила в play-off в сезоне-2019/20, правда, пробилась туда через квалификационный раунд, введенный в укороченный из-за пандемии COVID-19 сезон, заняв лишь 11-е место в регулярном чемпионате. В восьмерку лучших на Западе команда не входила с сезона-2011/12. Тогда «Финикс» остановился в финале Западной конференции, уступив будущему чемпиону «Лос-Анджелес Кингс».

Таисия Орлова