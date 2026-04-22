Утверждены новые меры поддержки бизнеса в белгородском приграничье

Белгородская областная дума 21 апреля приняла ряд законов, направленных на снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в приграничье. Эти меры поддержки были разработаны по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова, главным образом они направлены на сохранение бизнеса, работающего в сложной оперативной обстановке. Нововведения устанавливают снижение ставки налога до 1% при объекте налогообложения в виде доходов и до 5% — для объекта «доходы минус расходы».

Список населенных пунктов и земельных участков, где будут действовать преференциальные режимы, определит правительство Белгородской области. Подразумевается, что льгота будет действовать на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Это позволит предпринимателям пересчитать налоги за прошлый и текущий периоды.

«Ожидается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 1,1 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общий объем поддержки превысит 250 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе облправительства.

Помимо этого представители малого и среднего бизнеса на этих же территориях освобождаются от уплаты налога на имущество. Льгота установлена на налоговые периоды начиная с 2024 года. Отмечается, что сумма возмещения составит около 100 млн рублей.

Облдума также поддержала еще одну инициативу Вячеслава Гладкова — снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей в населенных пунктах с населением до 1,5 тыс. человек.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что в период 2021-2024 годов за счет средств бюджета Белгородской области финансовая помощь в регионе была оказана почти 3 тыс. предприятий и организаций. Общий объем поддержки составил 1,7 млрд руб. В целом за указанный период объем господдержки вырос в 32 раза. По информации правительства региона, наиболее востребованной мерой поддержки стала компенсация затрат на приобретение нового оборудования для создания и расширения производства.

Денис Данилов